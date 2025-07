Em sua 27ª edição, tradicional Romaria de Padre Cícero reúne centenas de devotos em Atalaia

Centenas de fiéis participaram neste domingo (20) da 27ª edição da Romaria em homenagem a Padre Cícero Romão Batista, realizada no município de Atalaia. A data marca os 91 anos de falecimento do religioso, uma das figuras mais emblemáticas da fé popular nordestina.

Organizada pela Paróquia Nossa Senhora das Brotas, a romaria teve início no Distrito Santo Antônio, onde os devotos participaram de uma missa campal repleta de cânticos e orações. O clima de devoção e comunhão tomou conta dos presentes, que logo após a celebração seguiram a pé até a Igreja Matriz de Nossa Senhora das Brotas.

O ponto alto da romaria ocorreu com a bênção do Santíssimo Sacramento, ministrada pelo padre Magalhães. O momento emocionou os participantes, encerrando o evento com demonstrações de fé e agradecimento.

A Romaria de Padre Cícero em Atalaia é uma tradição entre os fiéis da região, reunindo todos os anos romeiros de Atalaia e de diversas cidades vizinhas.