Armador do Independente, Gélio Malheiros é eleito MVP na etapa 3x3 da Copa do Interior, em Santa Luzia-AL.

O jovem armador Gélio Malheiros, da equipe Independente Atalaia de basquete, foi eleito o MVP (melhor jogador) da etapa 3x3 do Circuito de Basquete do Interior — a Copa do Interior — realizada neste sábado (19), na cidade de Santa Luzia, em Alagoas.

Considerado um dos grandes nomes desta geração do basquete atalaiense, Gélio teve atuações de destaque ao longo de toda a competição. Comandando sua equipe em quadra, ele foi fundamental para que o Independente alcançasse o vice-campeonato do torneio. A premiação de MVP reforça o protagonismo do atleta em sua crescente trajetória no basquete.

“Gélio foi a personificação do talento e da inteligência em quadra. Com passes precisos que quebraram defesas, arremessos decisivos nos momentos cruciais e uma visão de jogo invejável, ele foi o motor que impulsionou o Independente rumo à glória”, destacou a equipe do Independente em nota publicada nas redes sociais.

Continua após a publicidade

A conquista individual também reflete o bom momento coletivo vivido pelo Independente Atalaia. A equipe tem se destacado por seu comprometimento nos treinos, coesão em quadra e pelo trabalho técnico desenvolvido nos bastidores.

Continua após a publicidade

“O empenho nos treinos, a sintonia entre os jogadores e a dedicação da comissão técnica resultaram em um time coeso, determinado e, acima de tudo, vencedor. A performance de Gélio é o brilho de uma equipe que cresceu e se solidificou no cenário do basquete”, completou a nota divulgada pelo Atalaia Basquete.