Basquete: Independente é vice-campeão da Copa do Interior 3x3.

O time Independente de basquete fez história em Santa Luzia, Alagoas, neste sábado, 19 de julho de 2025, ao conquistar o vice-campeonato na etapa 3x3 da Copa do Interior.

Em uma competição acirrada e cheia de lances emocionantes, a equipe demonstrou garra, talento e muita união em quadra. Desde o início do torneio, o Independente mostrou a que veio, superando adversários e encantando a torcida com um jogo rápido e envolvente, características marcantes do basquete 3x3.

A jornada até a final foi marcada por vitórias importantes, fruto de um trabalho em equipe impecável e da dedicação de cada jogador.

Apesar de não levarem o título, a performance do Independente em Santa Luzia é motivo de grande orgulho. O vice-campeonato na Copa do Interior 3x3 é um marco para a equipe, que prova sua força e potencial no cenário do basquete alagoano. Parabéns ao Independente por essa conquista memorável.