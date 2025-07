Independente Atalaia participa de amistosos em Capela com as equipes sub-15 e sub-17.

O Independente Atalaia (IAFC) esteve em campo neste sábado (19) para dois amistosos preparatórios com suas equipes de base. Os jogos aconteceram na cidade de Capela, contra o tradicional Atlético Capelense, e serviram como testes importantes visando a sequência das competições oficiais promovidas pela Federação Alagoana de Futebol (FAF).

No duelo do sub-15, o IAFC empatou em 1 a 1 em um confronto equilibrado. Já no sub-17, a equipe atalaiense acabou sendo superada por 2 a 0 pelos donos da casa.

O time sub-17 do Independente tem um importante compromisso nesta semana: a estreia na Copa Alagoas Sub-17, que acontece na próxima quarta-feira, dia 23 de julho. A partida de ida será realizada no Estádio O Luizão, em Atalaia, às 15h.

O projeto esportivo do Independente Atalaia conta com apoio integral da Prefeitura de Atalaia, por meio da prefeita Ceci, do vice-prefeito Nicollas e das secretarias municipais de Esportes e de Transporte. O incentivo tem sido essencial para a consolidação do clube como uma referência no futebol de base do estado.