Atleta do sub-15 do Independente Atalaia, Dineymar fará teste no Vitória, da Bahia.

O jovem meia-atacante Dineymar, destaque do sub-15 do Independente Atalaia, embarca no próximo dia 28 de julho para Salvador, na Bahia, onde participará de um período de testes na base do Esporte Clube Vitória, um dos clubes mais tradicionais do Nordeste.

Com grandes atuações pelo time atalaiense, Dineymar tem se destacado por sua habilidade, visão de jogo e desenvoltura em campo. No último sábado (19), o atleta esteve em campo na partida entre Independente e Atlético Capelense, realizada na cidade de Capela, que terminou empatada em 1 a 1.

A oportunidade de fazer teste no Vitória é mais um reflexo do trabalho sério e comprometido realizado nas categorias de base do Independente, projeto fundado em 16 de agosto de 2021, sob a liderança do diretor-presidente Ronaldo Torres. Desde sua criação, o projeto tem revelado talentos e aberto portas para dezenas de jovens atletas de Atalaia.

A iniciativa conta com o apoio integral da Prefeitura de Atalaia, por meio da prefeita Ceci, do vice-prefeito Nicollas e das secretarias municipais de Esportes e de Transporte, que têm sido fundamentais para o crescimento e a consolidação do projeto esportivo na cidade.