Prefeita Ceci anuncia que Atalaia será contemplada com sede própria do CAPS

A cidade de Atalaia será contemplada com a construção da sede própria do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). O anúncio foi feito nesta sexta-feira (18) pela prefeita Ceci, que confirmou a conquista após articulação junto ao deputado federal Arthur Lira (PP-AL), responsável por garantir os recursos necessários para a execução do projeto.

“Essa é mais uma grande conquista para Atalaia. Teremos uma sede própria para o nosso CAPS, oferecendo mais estrutura, dignidade e cuidado para quem precisa de atendimento em saúde mental. Muito obrigada, deputado Arthur Lira, por sempre olhar com carinho pela nossa cidade. Atalaia conta com você!”, afirmou a gestora municipal.

O CAPS desempenha papel fundamental no acolhimento e no acompanhamento de pessoas com transtornos mentais e sofrimento psíquico, promovendo tratamento humanizado e próximo da comunidade. Com a sede própria, os atendimentos serão realizados em um espaço ainda mais adequado e confortável, garantindo melhores condições de trabalho para os profissionais da saúde e mais qualidade no serviço oferecido à população.

O projeto já está em fase de tramitação, e a Prefeitura deve divulgar em breve mais informações sobre o local e o cronograma das obras.

