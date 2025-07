Independente Atalaia estreia em casa na Copa Alagoas Sub-17 contra o Cruzeiro.

Na próxima quarta-feira (23), o Independente Atalaia (IAFC) fará sua estreia na Copa Alagoas Sub-17, competição organizada pela Federação Alagoana de Futebol. A equipe atalaiense enfrentará o Cruzeiro, em um jogo que promete ser de bastante emoção, no Estádio O Luizão, em Atalaia, a partir das 15 horas.

O confronto de ida será no município atalaiense, e a partida de volta está agendada para o dia 31 de julho, no Clube do Servidor, em Arapiraca. Avançando de fase, enfrenta nas quartas o vencedor do confronto entre Zumbi e ASA.

Com um formato eliminatório (mata-mata), a Copa Alagoas Sub-17 será disputada em jogos de ida e volta nas fases de oitavas de final, quartas de final, semifinal e final. A competição é uma grande oportunidade para os jovens atletas alagoanos mostrarem seu potencial e buscarem a visibilidade para futuras oportunidades no cenário do futebol nacional.

Consolidada como uma das principais escolas de base do futebol alagoano, a equipe do Independente Atalaia vem se preparando intensamente para representar com destaque o município. A expectativa é de mais uma boa campanha na competição.

Próximos jogos:

• Independente Atalaia (IAFC) x Cruzeiro

Data: Quarta-feira, 23 de julho, às 15h

Local: Estádio O Luizão, Atalaia

• Cruzeiro x Independente Atalaia (IAFC)

Data: 31 de julho

Local: Clube do Servidor, Arapiraca