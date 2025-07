Ex-jogador da base do Independente Atalaia, Gabriel Freitas assina primeiro contrato profissional

Gabriel defenderá as cores da Associação Atlética Dimensão Saúde. Foto: Divulgação.

O jovem meia-atacante Gabriel Freitas, de apenas 16 anos, deu mais um importante passo na carreira e nesta quarta (16) realizou o sonho de criança ao assinar seu primeiro contrato como atleta profissional de futebol. Gabriel defenderá as cores da Associação Atlética Dimensão Saúde, equipe que disputará a Segunda Divisão do Campeonato Alagoano em 2025.

Gabriel foi um dos principais destaques da base do Independente Atalaia (IAFC), onde permaneceu por um ano e seis meses. Em 2023, integrou o time sub-15 e, já em 2024, jogou tanto pelo sub-17 quanto pelo sub-20. Habilidoso e artilheiro, o meia foi peça fundamental nas boas campanhas do IAFC em competições estaduais e nas Copas Alagoas durante esse período.

“Amo muito esse clube, onde me deu muitas oportunidades. A cidade me recebeu muito bem quando cheguei. É um carinho enorme que tenho pela cidade e pelo clube”, afirmou Gabriel, emocionado ao relembrar a trajetória no clube atalaiense.

Após encerrar sua passagem pelo Independente Atalaia, Gabriel disputou o primeiro semestre de 2025 pelo Guarany Alagoano, onde também teve boas atuações e chamou atenção da equipe do Dimensão Saúde.