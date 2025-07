Prefeitura de Atalaia inicia nova etapa da operação tapa-buraco para melhorar mobilidade e segurança nas vias

A Prefeitura de Atalaia deu início, nesta quarta-feira (16), a uma nova etapa da operação tapa-buraco, com o objetivo de melhorar a mobilidade urbana e reforçar a segurança de motoristas, ciclistas e pedestres em todo o município.

Segundo a gestão municipal, está sendo feito um mapeamento completo das ruas para identificar os trechos mais críticos e priorizar as ações de forma planejada e responsável. A iniciativa integra um conjunto de medidas que visam oferecer mais qualidade de vida e fluidez no tráfego urbano.

A partir desta sexta-feira (19), a operação contará com a aplicação de cinco toneladas de massa asfáltica durante o período da madrugada. O horário foi escolhido estrategicamente para evitar transtornos no trânsito e garantir maior agilidade no serviço.

“Aqui tem gestão, tem planejamento e tem compromisso com cada canto da nossa cidade. Vamos seguir firmes, trabalhando por uma Atalaia melhor pra todos”, afirmou a prefeita Ceci.

A ação é mais uma demonstração do compromisso da atual administração com a manutenção e melhoria da infraestrutura urbana, garantindo mais segurança e conforto para a população.