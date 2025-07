Prefeita Ceci participa da entrega de aparelhos de glicemia na UBS Santa Inês

A manhã desta terça-feira (15), foi marcada por mais um passo importante para o cuidado com a saúde em Atalaia. A prefeita Ceci participou da entrega de aparelhos de glicemia na Unidade Básica de Saúde (UBS) Santa Inês, dando início à distribuição de mais de 400 kits para o monitoramento do diabetes em toda a rede municipal.

Os equipamentos serão destinados às demais UBSs do município, beneficiando pacientes que necessitam do acompanhamento regular da glicose, especialmente aqueles com maior vulnerabilidade social.

“A gente sabe que viver com diabetes exige atenção diária. E o mínimo que a gestão pública pode fazer é garantir dignidade nesse processo. Esses aparelhos vão dar autonomia, segurança e mais qualidade de vida para quem precisa. Cuidar da saúde das pessoas é, sim, uma prioridade nossa”, afirmou a prefeita Ceci durante a entrega.

A ação faz parte das iniciativas da Secretaria Municipal de Saúde para fortalecer a Atenção Básica, promover o autocuidado e prevenir complicações decorrentes do diabetes, que afeta milhares de brasileiros.

Com essa entrega, Atalaia reafirma seu compromisso com uma saúde mais acessível, humana e eficiente.