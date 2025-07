Atalaia supera meta e registra 44,27% de crianças alfabetizadas na idade certa em 2024.

A cidade de Atalaia registrou um avanço expressivo na alfabetização infantil e superou a meta estabelecida pelo Ministério da Educação (MEC) para o ano de 2024, segundo o Indicador Criança Alfabetizada (ICA), divulgado nesta sexta-feira (11).

De acordo com os dados, Atalaia saltou de 32,40% de crianças alfabetizadas ao final do 2º ano do Ensino Fundamental em 2023 para 44,27% em 2024, ultrapassando com folga a meta estabelecida para este ano, que era de 39,32%.

“Com muito trabalho e dedicação, superamos a meta de alfabetização para 2024! Seguimos firmes no compromisso com o aprendizado de cada criança. Atalaia avança porque acredita na força da educação”, destacou nota divulgada pela gestão da prefeita Ceci.

Continua após a publicidade

Mais do que superar a meta de 2024, o município quase atingiu o índice estipulado para 2025, de 46,74%. Até o final de 2030 a meta é de 80% de crianças atalaienses alfabetizadas.

Continua após a publicidade

Vale destacar que esse avanço nos índices de alfabetização no município é constante desde que a prefeita Ceci assumiu o Governo Municipal em janeiro de 2021, com os alunos da Rede Municipal contando com qualidade no ensino e uma estrutura exemplar para seu aprendizado.

Em novembro passado, o município conquistou o Selo Ouro pelo Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada, com o Ministério da Educação (MEC) reconhecendo a excelência do trabalho desenvolvido na educação infantil pela Prefeitura de Atalaia.