Guarani vence Goiás de virada e garante vaga nas quartas da Super Copa Santo Antônio

O Guarani garantiu a classificação para as quartas de final da Super Copa Santo Antônio de futebol amador ao vencer o Goiás por 3 a 1, de virada, em um dos jogos mais movimentados deste domingo (13).

Com o resultado, a equipe do povoado Boca da Mata chegou a 13 pontos. O Goiás, que saiu na frente no placar e precisava da vitória para ultrapassar o adversário na tabela, acabou cedendo a virada.

Ainda pelo Grupo A, Juventus e Real Madrid empataram em 1 a 1. Com o resultado, ambas as equipes somam agora 11 pontos e seguem na briga direta por uma vaga no mata-mata. O Missionários venceu o CSA por W.O., com placar registrado de 3 a 0, e chegou a 7 pontos. O CSA permanece com 4 pontos e está matematicamente eliminado da competição.

No Grupo B, considerado o mais equilibrado da primeira fase, América e Volta Redonda empataram em 1 a 1. O América soma agora 9 pontos, enquanto o Volta Redonda segue logo atrás, com 8.

Já a Ferroviária conquistou uma vitória importante por 1 a 0 sobre o Fazendinha e subiu para 9 pontos na tabela, embolando ainda mais a disputa. O Fazendinha, que poderia alcançar o líder Missionários (com 10 pontos), estacionou nos 7 pontos.

Disputa acirrada por vagas

A Super Copa Santo Antônio reúne 16 equipes e cerca de 350 atletas do município. A competição é organizada por Mateus e Leandro e tem mobilizado torcedores de várias regiões da cidade, com jogos disputados e clima de decisão a cada rodada.

Na primeira fase, os times se enfrentam dentro de seus respectivos grupos, e os quatro primeiros colocados de cada chave avançam às quartas de final. Com apenas algumas rodadas restantes, a luta por uma vaga no mata-mata promete ser intensa nas próximas semanas.