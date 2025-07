Atalaiense Brocoió Júnior é campeão da Vaquejada de Currais Novos-RN na categoria Profissional.

O atalaiense Jeferson Brocoió, mais conhecido como Brocoió Júnior, conquistou no último domingo (13) o título de campeão na categoria Profissional da Vaquejada de Currais Novos, no Rio Grande do Norte. A disputa fez parte da etapa do Campeonato PixBet Portal 2025, uma das principais competições do esporte no país.

Montando o cavalo Don Don Master Gav, Brocoió Júnior brilhou na pista e foi esteirado por Nilo Neto, que conduziu a égua Berna Apollo HV. A dupla demonstrou entrosamento e técnica, garantindo o primeiro lugar em uma das etapas mais aguardadas do circuito.

Natural de Atalaia, interior de Alagoas, Brocoió Júnior é filho do também vaqueiro Zé Brocoió. Ele reside na Rua de Cima e representa o Grupo Aliança de Vaquejada, sediado na cidade de Viçosa (AL). Conhecido por sua habilidade e regularidade nas competições, o vaqueiro entrou nesta etapa ocupando a terceira colocação no ranking geral e, com a vitória, entra de vez na briga pelo título do Circuito Portal 2025.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade