Ônibus escolar sai da pista, tomba e deixa estudantes feridos no município de Atalaia

Estudantes da rede municipal de ensino de Atalaia, interior de Alagoas, passaram por um grande susto, na manhã desta segunda-feira (14) enquanto estavam dentro de um ônibus da frota oficial do Município, a caminho da escola. O veículo saiu da pista e tombou, causando gritaria e aflição entre os alunos.

O ônibus fazia o transporte de alunos da Comunidade Pirajá, na Zona Rural da cidade, e tombou ainda no início da rota, de acordo com a Prefeitura de Atalaia, com quatro estudantes a bordo, além de ao menos uma funcionária da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e o motorista.

Ao TNH1, a Prefeitura de Atalaia informou que dois alunos e a funcionária sofreram escoriações leves, mas passam bem.

"Todas as providências foram tomadas imediatamente pela gestão municipal, que acionou os serviços de saúde e deu total assistência aos envolvidos. Todos os ocupantes foram levados ao hospital para avaliação médica. Apenas dois alunos e uma funcionária precisaram de atendimento por escoriações leves, foram prontamente atendidos e passam bem", disse a gestão, acrescentado que está trabalhando para identificar as causas do acidente.