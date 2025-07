Benjamin marca e ajuda o Grêmio a conquistar o Gaúcho Sub-17.

Na tarde deste sábado (12), o Grêmio conquistou o Campeonato Gaúcho Sub-17 ao golear o Juventude pelo placar de 5 a 1, no Estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha. O Tricolor já havia vencido o jogo de ida por 1 a 0.

Entrando no segundo tempo no lugar de João Borne, o meia atacante Benjamin marcou o quarto gol do Grêmio aos 38 minutos. Recebeu um belo passe de Izaac Lobato, invadiu a área e bateu com qualidade, cruzado, para ampliar o placar. Harlley, Izaac Lobato e Danillo (2x) também marcaram para o Grêmio.

O meia-atacante, com origens no Distrito Ouricuri, em Atalaia (AL), vem sendo um dos principais destaques da base gremista. Com o título deste sábado, Benjamin chega ao seu quarto troféu estadual pelo clube, tendo sido campeão anteriormente pelas categorias Sub-12, Sub-13 e Sub-15.

Continua após a publicidade

Além do destaque nos campeonatos regionais, Benjamin também tem chamado a atenção da comissão técnica da Seleção Brasileira de base. O jovem talento já vem sendo convocado para representar a Seleção Sub-17.

Continua após a publicidade