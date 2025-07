Paróquia de Nossa Senhora da Conceição acolhe novo pároco: Padre Edinaldo assume Paróquia em agosto

Copervales Há 2 dias Jovens aprendizes da Copervales apresentam projeto com propostas para urbanização e saneamento em Atalaia Iniciativa é fruto de parceria entre a cooperativa e o SENAC, e reforça o compromisso com o desenvolvimento social e profissional dos jovens da região.

Atalaia Há 3 dias A transformação não parou: Ceci segue construindo um novo tempo em Atalaia tem conduzido um governo que entrega resultados concretos em todas as áreas, com responsabilidade, planejamento e cuidado com as pessoas.