Cavalo de R$ 12 milhões morre em haras em Atalaia e há suspeita de intoxicação por ração.

Um dos garanhões mais premiados e valiosos do país morreu em Alagoas, com suspeita de intoxicação alimentar. Quatum de Alcateia, avaliado em R$ 12 milhões, estava alojado no Criatório Nova Alcateia, no município de Atalaia, haras onde nasceu, quando começou a apresentar sintomas graves. O Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) investiga se a morte do animal está relacionada com o consumo de ração contaminada.

De acordo com nota divulgada pelo próprio haras, 69 cavalos morreram até o dia 7 de julho após a consumirem rações produzidas pela Nutratta Nutrição Animal. A nota diz ainda que laudos preliminares de laboratórios oficiais confirmaram a presença de substância altamente tóxica para equinos e outras espécies.

A morte do animal ocorreu no dia 25 do mês passado, poucos dias antes de completar sete anos de idade.

Continua após a publicidade

O criatório informou na nota que os sintomas de intoxicação começaram com a substituição da ração. Os efeitos são rápidos e devastadores, e "tentar sanar suas consequências fatais não vem tendo efeito prático". Todos os animais que morreram no haras apresentaram quadros clínicos idênticos.

Continua após a publicidade

Além de garanhão consagrado em torneios de marcha, Quantum também era um animal de investimento. Ele integrava um consórcio de acionistas, modelo muito comum no mercado de cavalos de elite. Nessa modalidade, vários investidores adquirem cotas de um único animal, dividindo os custos de criação, premiações e lucros futuros com coberturas e vendas de filhotes.

Técnicos do MAPA estiveram no local entre os dias 09 e 12 de junho para levantar informações e coletar amostras do produto contaminado e também dos animais que morreram, através de necropsias.

“Infelizmente, não teremos nossos animais de volta, mas seguimos tomando todas as providências para que os responsáveis sejam punidos e para que episódios como esse não se repitam”, informou o Haras Nova Alcateia, em nota.

Venda de ração foi suspensa em todo país

O Governo Federal determinou o recolhimento de todos os produtos destinados a equídeos fabricados pela empresa Nutratta Nutrição Animal, com data de fabricação a partir de 21 de novembro de 2024.

De acordo com o MAPA, "a empresa está sob investigação e a comercialização dos produtos foi suspensa por risco à saúde animal". O recolhimento e a proibição da venda da ração Forrage Horse, da mesma empresa, já haviam sido determinados pelo Ministério no dia 4 de junho.

Ainda segundo o Ministério da Agricultura, já foram registradas mais de 200 mortes de equinos em diferentes municípios dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Alagoas. Em 100% dos casos analisados até o momento, os tutores informaram que os animais consumiram rações fabricadas pelo mesmo estabelecimento.

Emoção e lamento na morte de Quantum

Quantum iria completar 7 anos em outubro. Ele era da raça Mangalarga Marchador, de pelagem alazã e linhagem premiada. O animal reunia características como temperamento, beleza e marcha própria, o que o fez ser um cavalo bastante premiado.

Um dos sócios do animal, Luciano Conceição, fez uma postagem emocionada nas redes sociais sobre a morte de Quantum.

"Vc é tão grande que fez eu me sentir grande. Um criador comum, até falarem que eu era seu dono. Vc é tão sensacional que vc conseguiu nos projetar muito mais do que faríamos sem vc. Tudo funcionava em função de vc. Todas as decisões, todos os rumos, todas as escolhas... tudo era definidos em função de vc", lamentou Luciano.

Nota oficial do Criatório Nova Alcatéia

Amigos do Marchador,

Acreditamos que todos estão acompanhando a verdadeira tragédia que vive a equinocultura nacional e, em particular, o Haras Nova Alcateia,

Em 50 anos de criação, nunca passamos por momentos tão dificeis. Desde os primeiros indícios de que nossos animais estavam sendo intoxicados pela contaminação da ração produzida pela empresa NUTRATTA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA., todas as medidas sanitárias e veterinárias foram e estão sendo tomadas no sentido de minorar as perdas, inclusive com a imediata suspensão do consumo da referida ração. Ocorre que a intoxicação derivada de seu consumo é tão violenta e devastadora que, apresentados os sintomas,tentar sanar suas consequências fatais não vem tendo efeito prático.

Os laudos preliminares dos Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária realizados em amostras da ração consumida pelos animais do Haras Nova Alcatéia demonstraram a presença de ALCALOIDES PIRROZILIDÍNICOS (MONOCROTALINA) em concentrações capazes de causar doença e mortes em equídeos e outras espécies.

Até a presente data, 07 de julho de 2025, vieram a óbito 69 (sessenta e nove) animais do Haras Nova Alcatéia, todos, sem exceção, apresentando quadros clinicos idênticos e característicos da intoxicação pelo consumo da substância ALCALOIDES PIRROZILIDÍNICOS (MONOCROTALINA) conforme literatura veterinária.

Informamos também que todo esse processo vem sendo acompanhado de perto pelo MAPA, que esteve presente no Haras Nova Alcateia entre os dias 09 e 12 de junho passados, coletando informações e amostras do produto contaminado e dos animais que vieram a óbito, incluindo realizações de necropsias.

Infelizmente não teremos nossos animais de volta e muito menos esqueceremos os momentos de dor pelos quais estamos passando. No entanto, apesar das incomensuráveis perdas, todas as medidas cabiveis estão sendo tomadas no sentido de que, minimamente, os enormes prejuízos, incluindo de sócios, sejam reparados e que os causadores sejam responsabilizados para que episódios como este não mais se repitam.

Por fim e especialmente, agradecemos penhoradamente as diversas manifestações de solidariedade e carinho de todos os amigos e companheiros, na certeza de que sairemos ainda mais fortalecidos deste processo.