Com apoio de Aloísio Chulapa, jovem atleta de Atalaia fará avaliação na base do São Paulo Feminino

A jovem Mayara, destaque da Escolinha Meninos de Ouro, em Atalaia, terá a grande oportunidade de participar de avaliação de uma semana na base feminina do São Paulo Futebol Clube, uma das equipes pioneiras no desenvolvimento do futebol feminino no Brasil.

A oportunidade surgiu por meio do ex-jogador e ídolo do esporte atalaiense Aloísio Chulapa, que tem grande prestígio com o clube paulista, onde fez história como campeão mundial e tricampeão brasileiro. Chulapa segue incentivando os talentos de sua terra natal e comemorou mais essa conquista.

“Mais uma atalaiense que, graças a Deus, estamos dando essa oportunidade e que não temos dúvidas que vai levar o nome da nossa terrinha para o mundo”, disse Chulapa.

Para o professor e proprietário da Escolinha Meninos de Ouro, Alisson Farias, a oportunidade é fruto de muito esforço e talento da atleta. “Sem dúvidas é um momento especial, onde o Chulapa, através de seu grande prestígio no Tricolor, conseguiu essa avaliação de uma semana para a nossa craque Mayara. Como seu professor, desejo boa sorte e que ela possa aproveitar essa oportunidade da melhor forma possível”, destacou.

Como forma de incentivo, Chulapa presenteou Mayara com uma camisa oficial do São Paulo, um gesto simbólico que reforça o apoio e a confiança na jovem atleta.

A oportunidade de participar desta avaliação é o reconhecimento do talento de uma atleta que, ainda muito jovem, já desponta como promessa e inspiração para outras meninas de Atalaia que sonham em seguir carreira no esporte.