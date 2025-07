Jovens aprendizes da Copervales apresentam projeto com propostas para urbanização e saneamento em Atalaia

Nesta quarta-feira (9), os participantes do programa Jovem Aprendiz da Copervales, desenvolvido em parceria com o SENAC, apresentaram um projeto completo com diagnósticos, análises e propostas voltadas à melhoria da urbanização e do saneamento básico no município de Atalaia, em Alagoas.

“Foi um momento de diálogo e construção coletiva, que reforça a importância de investir na formação dos nossos jovens e no desenvolvimento sustentável da nossa cidade. Estamos orgulhosos desse trabalho e certos de que, com iniciativas assim, o futuro de Atalaia é ainda mais promissor”, destacou a Copervales em nota nas redes sociais.

Através do Jovem Aprendiz, a Copervales está oferecendo a jovens da região do Vale do Satuba a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho com formação teórica e prática em uma das maiores cooperativas do estado. A iniciativa reforça o compromisso da cooperativa com o desenvolvimento social e profissional dos jovens, promovendo inclusão e capacitação.

Continua após a publicidade