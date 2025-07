Amanda Ferraz é eleita a nova presidente do PT em Atalaia.

O diretório municipal do Partido dos Trabalhadores em Atalaia-AL, será comandado pela Amanda Ferraz, que foi eleita presidente do PT local no último domingo (6), com 96% dos votos durante o Processo de Eleições Diretas (PED) do partido. Foi a maior mobilização de filiados na cidade, o que representa um resultado histórico para o diretório em Atalaia.

“Agradeço de coração a cada amiga e amigo filiado que, mesmo num domingo, deixou o descanso de lado e atendeu ao nosso chamado, indo ao Sindicato Rural exercer seu direito e dever partidário. Esse gesto tem muito valor”, destaca a presidente eleita do PT em Atalaia.

Casada com o atalaiense Francisco Batinga, Amanda Ferraz é muito próxima do deputado estadual Ronaldo Medeiros, que também neste último domingo foi eleito presidente do PT em Alagoas.

Seu principal objetivo à frente do PT Atalaia é reorganizar o partido, aumentar o número de filiados e garantir que esses filiados participem ativamente da vida partidária.

“Dar um novo oxigênio ao partido, especialmente com a presença da juventude, que precisa ocupar espaço, ser ouvida e ajudar a construir um projeto coletivo. Um dos compromissos é justamente esse: inaugurar uma sede partidária que funcione como ponto de encontro, formação e mobilização, com a juventude como protagonista”, comenta Amanda Ferraz.

Ao lado do novo presidente estadual e deputado Ronaldo Medeiros, o PT local também vai lutar por políticas públicas que façam a diferença na vida do povo de Atalaia. E o maior desafio: montar uma chapa competitiva para as eleições de 2028.

A posse da nova direção está prevista para setembro, com mandato até 2029.