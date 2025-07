A transformação não parou: Ceci segue construindo um novo tempo em Atalaia

Reeleita com a expressiva marca de 79,95% dos votos válidos, a prefeita Ceci iniciou 2025 com um propósito claro: fazer ainda mais por Atalaia. E, passados os primeiros seis meses da nova gestão, os resultados já estão por toda parte, em forma de obras, serviços ampliados e um cuidado que se vê de perto, na rotina de quem vive na cidade.

“Nova gestão, novo ritmo, minha missão de vida”, como costuma dizer a prefeita. O que se vê é um governo presente, que conhece as necessidades do povo e trabalha para transformar promessas em realidade.

Logo nos primeiros meses, a prefeita inaugurou a nova Unidade Básica de Saúde da comunidade Sapucaia, levando mais dignidade e acesso à saúde para quem mais precisa. Outro destaque foi o início das obras de calçamento na comunidade Ouricuri, um sonho antigo dos moradores que começou a sair do papel graças à atual gestão.

Mas o compromisso da gestão Ceci vai muito além das obras. Ela tem conduzido um governo que entrega resultados concretos em todas as áreas, com responsabilidade, planejamento e cuidado com as pessoas. Já foram entregues 17 escolas, entre novas unidades, ampliações e reformas estruturais, garantindo melhores condições de aprendizado para alunos e professores. Na saúde, 13 Unidades Básicas foram revitalizadas, oferecendo mais dignidade e eficiência no atendimento à população. A gestão também fez história ao criar o primeiro programa municipal de transferência de renda de Atalaia, fortalecendo a rede de proteção social e cuidando de quem mais precisa.