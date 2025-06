Prefeita Ceci prestigia apresentação da Sanfona do Rei no Festival de Quadrilhas Juninas de Maceió

Prefeita Ceci leva com orgulho a bandeira de Atalaia, em apresentação da Junina Sanfona do Rei.

A cidade de Atalaia vem se destacando mais uma vez no cenário cultural alagoano. Na noite de terça-feira (17), a quadrilha junina Sanfona do Rei fez uma apresentação memorável no Festival Municipal de Quadrilhas Juninas, promovido pela Prefeitura de Maceió, no bairro Jaraguá.

Com o tema “Um Grito de Liberdade”, a junina trouxe ao palco uma importante e necessária mensagem de luta e resistência. Em uma combinação de música, dança e teatro, o grupo retratou a trajetória das mulheres que enfrentam o silêncio e rompem barreiras em busca dos seus direitos. A apresentação emocionou o público, levando os presentes a refletir sobre questões de igualdade, respeito e liberdade.

A prefeita de Atalaia, Ceci, esteve prestigiando a apresentação e pôde carregar com orgulho a bandeira da cidade de Atalaia. Ela aproveitou a oportunidade para destacar o trabalho e a importância cultural do grupo, que representa de forma vibrante a cultura do município.

“É com muito orgulho que vemos a nossa cidade ser tão bem representada. A Sanfona do Rei emocionou a todos e trouxe para o palco a essência de nossa cultura e tradição. A valorização da nossa cultura é muito importante, e é por isso que, todos os anos, em Atalaia, damos todo o apoio e suporte necessário à nossa quadrilha”, afirmou a prefeita Ceci, reafirmando seu compromisso com o incentivo à cultura local.