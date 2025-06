Prefeita Ceci lança novo episódio do quadro Por Todas Nós e dá voz às vítimas de violência psicológica.

A prefeita de Atalaia, Ceci, lançou nesta segunda-feira (16) mais um episódio do quadro Por Todas Nós, que vem ganhando força nas redes sociais por abordar, de forma direta e sensível, diferentes formas de violência contra a mulher. Desta vez, o tema do vídeo é o gaslighting, um tipo de violência psicológica que destrói a autoestima e faz com que a vítima duvide da própria percepção da realidade.

o vídeo retrata a realidade de muitas mulheres que vivem relacionamentos abusivos marcados pelo gaslighting. Ao longo da cena, a prefeita Ceci surge com firmeza, interrompe a dinâmica abusiva e dá voz ao enfrentamento. “Não é drama. Não é exagero. É violência psicológica. E a gente não vai mais se calar”, afirma a gestora.

O termo gaslighting vem sendo cada vez mais reconhecido como uma das formas mais perigosas e silenciosas de agressão. “É uma manipulação tão sutil que muitas mulheres demoram anos para entender que estão sofrendo abuso. Precisamos falar sobre isso, dar nome e mostrar que há saída”, destacou Ceci.

O quadro Por Todas Nós foi criado para ampliar o alcance das campanhas de conscientização e combate à violência contra a mulher no município, usando linguagem acessível, exemplos reais e narrativas que dialogam com a vida de tantas mulheres. A iniciativa é parte das ações coordenadas com a Secretaria Municipal da Mulher e políticas públicas de proteção.

“Meu compromisso, como mulher e como gestora, é usar minha voz para alcançar quem muitas vezes não tem a quem recorrer. Porque nenhuma mulher merece viver com medo ou em silêncio. Estamos juntas, por todas nós”, completou a prefeita.