Homem é preso em Atalaia com mais de 2 kg de drogas

Militares do Pelopes apreenderam mais de 2 kg de maconha, 5g de cocaína, 1 balança de precisão e sacos plásticos para embalo, durante ação na cidade de Atalaia, na madrugada desta segunda-feira (16).

A guarnição realizava ponto base no posto BR, às margens da BR-316, quando foi informada por um transeunte sobre um veículo envolvido com tráfico de drogas circulando nas proximidades. Logo após o alerta, os militares identificaram o carro citado e realizaram a abordagem.

Durante as buscas, o suspeito tentou dispensar parte da droga pela janela do veículo, mas foi flagrado. Todo o material foi encontrado no interior do carro e no perímetro. O homem de 24 anos foi preso em flagrante e conduzido ao CISP de Viçosa para os procedimentos cabíveis.