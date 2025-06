Atalaia realiza palestra sobre o Junho Violeta no CRAS e reforça cuidado com a pessoa idosa.

Caminhada Há 2 dias Atalaia realiza caminhada pelas ruas da cidade no Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil O ato teve como objetivo alertar a população sobre os prejuízos do trabalho infantil e reforçar a importância da denúncia e da atuação preventiva junto às famílias e às comunidades.

Moradia Legal Há 3 dias Mais dignidade e segurança: famílias de Atalaia recebem escrituras definitivas pelo Programa Moradia Legal Solenidade aconteceu no Fórum José Jerônimo de Albuquerque e contou com a presença da prefeita Ceci, do vice-prefeito Nicollas, além de autoridades do Judiciário alagoano, servidores públicos e moradores beneficiados.