Vereadora Maria da Comesa solicita conserto do calçamento no Mutirão do Povoado Jenipapeiro

A vereadora Maria da Comesa (PP) apresentou, durante a sessão ordinária da Câmara Municipal realizada na última terça-feira (10), a Indicação nº 016/2025, solicitando ao Executivo Municipal o conserto de trechos danificados do calçamento no Conjunto Mutirão, situado no Povoado Jenipapeiro.

Segundo a parlamentar, a solicitação se faz necessária devido aos estragos provocados pelas fortes chuvas na região, comprometendo a mobilidade de pedestres e veículos. “Esse reparo irá melhorar as condições de uso por parte dos moradores e evitar ocorrências de acidentes”, justificou a vereadora Maria da Comesa.

A proposta foi colocada em deliberação no plenário e aprovada por unanimidade entre os vereadores presentes. Com isso, o pedido segue para análise da prefeita Ceci e do secretário de Infraestrutura, Marcelo Oliveira, que deverão avaliar a viabilidade e os prazos para a execução da obra.

