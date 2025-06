Atalaia realiza caminhada pelas ruas da cidade no Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil.

A Prefeitura de Atalaia lembra que o trabalho infantil é uma violação de direitos. Denúncias podem ser feitas de forma anônima através do Disque 100 ou diretamente ao Conselho Tutelar do município.

A prefeita Ceci reforçou o compromisso da gestão com a proteção da infância no município. “O combate ao trabalho infantil é um dever coletivo. Nosso papel como poder público é criar oportunidades, acolher famílias e garantir que nossas crianças estejam onde devem estar: na escola, em casa, sendo cuidadas, brincando e sonhando. Atalaia cuida de quem mais precisa, e proteger a infância é uma prioridade.”

Nesta quinta-feira, 12 de junho, o município de Atalaia promoveu uma caminhada de conscientização pelas ruas da cidade em alusão ao Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. A ação foi organizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, com o apoio do CREAS, do CRAS, do SCFV, da Secretaria de Educação e demais equipamentos da rede de proteção social.

