Mais de 300 trabalhadores da Coopervales são vacinados em ação da Prefeitura de Atalaia.

“Levar a vacinação até onde as pessoas estão é uma das nossas prioridades. Com essa parceria, conseguimos proteger centenas de trabalhadores e reforçar a importância da imunização como um ato coletivo de cuidado com a vida”, destacou.

Representantes da Coopervales agradeceram a iniciativa. “Vacina salva vidas, e essa parceria com a Prefeitura de Atalaia foi essencial para que a ação acontecesse de forma organizada e eficaz. Agradecemos pela atenção e pelo cuidado com todos nós”, destacou um dos porta-vozes da empresa.

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta quarta-feira (11) uma importante ação de vacinação em parceria com a empresa Coopervales. A iniciativa resultou na imunização de mais de 300 funcionários, reforçando o compromisso da gestão municipal com a saúde e o bem-estar da população.

