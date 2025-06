Mais dignidade e segurança: famílias de Atalaia recebem escrituras definitivas pelo Programa Moradia Legal

A Prefeitura de Atalaia deu mais um importante passo na garantia do direito à moradia digna para a população. Nesta quarta-feira (11), 19 famílias receberam suas escrituras definitivas por meio do Programa Moradia Legal / Solo Seguro – Favela, uma iniciativa realizada em parceria com o Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ/AL) e a Associação dos Notários e Registradores de Alagoas (Anoreg/AL).

A solenidade aconteceu no Fórum José Jerônimo de Albuquerque e contou com a presença da prefeita Ceci, do vice-prefeito Nicollas, além de autoridades do Judiciário alagoano, servidores públicos e moradores beneficiados.

A prefeita Ceci destacou a importância do momento e a emoção que acompanhou a entrega dos títulos.

“Hoje é um dia muito feliz. Ver a alegria no rosto de cada família, que agora pode dizer com orgulho ‘essa casa é minha’, é algo que nos emociona profundamente. Ter a escritura em mãos é mais que um documento: é segurança, dignidade e estabilidade. A felicidade deles é a minha também”, declarou.

Em sua fala, a gestora reforçou ainda que transformar a realidade da população sempre foi sua missão como prefeita.

“Desde que assumi, disse que a minha missão era mudar vidas. E é isso que estamos fazendo, passo a passo, com responsabilidade e muito trabalho. Saber que Atalaia deixou de ser uma cidade esquecida e hoje é referência em políticas públicas é libertador”, completou.

O vice-prefeito Nicollas também celebrou a conquista das famílias e destacou o papel da gestão municipal em promover justiça social.

“Hoje é um daqueles dias que nos enchem de orgulho. Ver essas famílias realizando um sonho tão antigo mostra que estamos no caminho certo. A regularização fundiária é uma política séria, que muda vidas de verdade, e seguiremos firmes ampliando esse trabalho em toda a cidade”, afirmou.

O Programa Moradia Legal é reconhecido nacionalmente por promover a regularização fundiária de áreas urbanas ocupadas por famílias que não possuem a titularidade legal dos seus imóveis. Com ele, os moradores passam a ter segurança jurídica e acesso facilitado a financiamentos, herança e políticas públicas.

A entrega dos títulos representa mais um avanço da gestão municipal no compromisso de construir uma Atalaia mais justa, segura e inclusiva para todos.