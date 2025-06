Prefeitura de Atalaia abre inscrições para o Casamento Matuto 2025 com premiações e muito forró.

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SECULT), anunciou a abertura das inscrições para o tradicional Casamento Matuto 2025, uma das atrações mais aguardadas do São João no município. O evento promete movimentar a cidade com muita criatividade, animação e valorização da cultura popular.

As inscrições seguem de 11 a 18 de junho e são destinadas às equipes interessadas em participar da grande encenação junina, que ocorrerá no dia 24 de junho, como parte da programação oficial do São João.

Os participantes concorrerão em diferentes categorias premiadas, com destaque para os quesitos animação, originalidade e caracterização.

CONFIRA CATEGORIAS E PREMIAÇÕES:

Equipe Mais Animada

1º lugar: R$ 1.000

2º lugar: R$ 500

Casal de Noivos

1º lugar: R$ 500

2º lugar: R$ 200

Carroça Temática

Prêmio único: R$ 500

Para se inscrever, cada equipe deverá apresentar documentação oficial do responsável pela equipe, tema da apresentação, que será avaliado pela comissão organizadora. Além disso, está agendada uma reunião geral com todas as equipes inscritas no dia 18 de junho, com o objetivo de alinhar detalhes técnicos, regras e percurso do desfile.

Som automotivo nas carroças

As carroças que desejarem utilizar som automotivo precisarão se credenciar presencialmente, no dia 24 de junho a partir das 14h, no stand da SECULT, localizado em frente à Pousada Atalaia.

O Casamento Matuto é uma das manifestações mais tradicionais do São João nordestino e faz parte do calendário cultural do município de Atalaia. Com a iniciativa, a Prefeitura busca preservar as raízes juninas, promover a criatividade da população e incentivar a participação da comunidade nas festividades.

“Nosso São João é feito pelo povo e para o povo. O Casamento Matuto é uma tradição que traz alegria, identidade e memória para todos nós. Esperamos uma festa linda e cheia de emoção”, destacou a prefeita Ceci.

Mais informações podem ser obtidas diretamente na Secretaria de Cultura ou pelos canais oficiais da Prefeitura.