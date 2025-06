Crianças e adolescentes do SCFV participam de oficina sobre combate ao trabalho infantil.

Na manhã desta terça-feira (10), crianças e adolescentes atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) de Atalaia participaram de uma oficina especial em alusão ao Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, celebrado em 12 de junho.

Durante a atividade, os participantes confeccionaram o símbolo da campanha e produziram cartazes com frases de impacto, expressando com criatividade e sensibilidade o que pensam sobre o tema. A ação buscou promover o diálogo, a reflexão e o protagonismo das crianças e adolescentes na luta pela garantia de seus direitos.

A iniciativa foi promovida pela Secretaria Municipal de Assistência Social, com o apoio da equipe técnica do SCFV, e integra o conjunto de ações de conscientização realizadas no município.

Continua após a publicidade

“A prevenção ao trabalho infantil começa com a informação e o fortalecimento dos vínculos. Ao dar voz às nossas crianças, estamos construindo um futuro mais justo e consciente para todos”, destacou a prefeita Ceci.

Continua após a publicidade

Com atividades lúdicas e educativas, o município reforça seu compromisso com a proteção integral da infância e com a promoção dos direitos das crianças e adolescentes atalaienses.