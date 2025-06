Prefeitura de Atalaia intensifica melhorias nas ruas do município através da Secretaria de Infraestrutura.

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, segue firme com o compromisso de melhorar a mobilidade urbana e a qualidade de vida da população. Diversas ruas do município estão passando por obras de recuperação, pavimentação, drenagem e manutenção, beneficiando diretamente centenas de moradores.

Os serviços incluem nivelamento de vias, tapa-buracos, limpeza de canais, implantação de calçamento em áreas ainda não pavimentadas e reforço na drenagem para reduzir os impactos das chuvas.

A prefeita Ceci destacou que as ações são parte de um planejamento contínuo da gestão para levar infraestrutura digna a todos os bairros, do centro à zona rural. “Cada rua recuperada é um passo a mais rumo a uma cidade mais organizada, segura e acessível. Sabemos o quanto isso impacta na vida do cidadão, melhora o acesso de ambulâncias, transporte escolar, escoamento de águas e o ir e vir de todos. Nossa missão é seguir cuidando de Atalaia em cada detalhe”, afirmou a gestora.

O secretário municipal de Infraestrutura, Marcelo Oliveira, reforçou que o trabalho está sendo feito com planejamento técnico e escuta ativa das comunidades.

“Temos acompanhado de perto as demandas dos moradores e atuado com frentes de trabalho em várias regiões. A ordem é avançar com qualidade e atender às necessidades reais da população”, explicou.

A Prefeitura reforça que segue ouvindo os moradores, fiscalizando as obras e investindo em infraestrutura como ferramenta de transformação social.