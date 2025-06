Casamento Matuto de Atalaia acontece no dia 24 de junho com forró e muita tradição.

Depois do sucesso do Forrozão N’Atalaia e da estreia emocionante da quadrilha Sanfona do Rei, o clima de São João continua tomando conta da cidade. E a próxima grande atração já tem data e hora marcada: o tradicional Casamento Matuto será realizado na segunda-feira, dia 24 de junho, a partir das 15h, com concentração na Pousada Atalaia.

Um cortejo animado pelas ruas da cidade abrirá o evento, resgatando com bom humor e muita irreverência uma das tradições mais queridas do ciclo junino. Ao som de Winicius Vaqueiro, o público vai acompanhar o casal matuto e toda a comitiva pelas ruas até a frente da Secretaria de Urbanismo, onde a festa continua com grandes atrações:

Hudson Araújo

Banda Painel de Controle

Alce Júnior

Será uma verdadeira celebração da cultura nordestina, com música, calor humano, luzes, alegria e aquele forrozinho colado que não pode faltar.

A prefeita Ceci reforça o convite à população e destaca o carinho com que o evento vem sendo preparado.

“O São João é uma das maiores expressões culturais do nosso povo. Estamos cuidando de cada detalhe com carinho, segurança e estrutura para que as famílias vivam esse momento com alegria e tranquilidade. Vai ser bonito demais”, reforçou.

A Prefeitura de Atalaia convida todos os atalaienses e visitantes para participarem do Casamento Matuto com espírito de comunidade, respeito e muito amor pela tradição.

Casamento Matuto 2025

24 de junho (segunda-feira)

15h – Concentração: Pousada Atalaia

Shows: Winicius Vaqueiro | Hudson Araújo | Painel de Controle | Alce Júnior

É tradição, é alegria, é São João raiz para toda a família! Venha viver o melhor do nosso São João!