Obra do CREAS avança em ritmo acelerado e vai garantir mais estrutura e dignidade para a população de Atalaia.

A Prefeitura de Atalaia segue firme no compromisso de fortalecer os serviços de assistência social no município. A obra de reforma e ampliação do prédio do CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social está em ritmo acelerado e, em breve, vai entregar um espaço totalmente requalificado para acolher com mais dignidade a população que mais precisa.

Com a nova estrutura, o equipamento social ganhará ambientes mais amplos, acessíveis e adequados para o atendimento de famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e violação de direitos.

O espaço será utilizado por equipes multidisciplinares que atuam no acompanhamento psicossocial, encaminhamentos jurídicos e ações de fortalecimento de vínculos, além de servir como base para campanhas e projetos de prevenção à violência. “O CREAS é um dos serviços mais importantes para proteger e acolher quem enfrenta situações difíceis. Estamos garantindo mais estrutura, mais cuidado e mais dignidade para a nossa gente”, destacou a prefeita Ceci.

Além da reforma física, a Prefeitura tem investido na valorização dos profissionais da assistência, na ampliação dos serviços de apoio às famílias e no fortalecimento da rede de proteção social do município.

A nova unidade deve ser entregue nos próximos meses e representa mais um avanço na política de cuidado com as pessoas.