Vereador Jaminho Brasil prestigia estreia oficial da junina atalaiense Sanfona do Rei.

O vereador Jaminho Brasil (PP) prestigiou, na noite deste domingo (8), a estreia oficial da Quadrilha Junina Sanfona do Rei, realizada no Clube Social Atalaiense. A apresentação marca o início da temporada da junina, que neste ano traz o lindo espetáculo “Um Grito de Liberdade”.

Reconhecida como patrimônio cultural do município, a Sanfona do Rei é uma das maiores expressões da cultura junina local. O grupo conta com mais de 100 integrantes, entre dançarinos, equipe de apoio e direção artística, e representará Atalaia em diversas competições pelo Nordeste.

Apoiador do projeto, o vereador Jaminho Brasil destacou a importância de fortalecer a cultura local. "A Sanfona do Rei é um orgulho para Atalaia. É uma honra poder contribuir com esse trabalho tão bonito que valoriza a identidade cultural de nossa cidade”.

