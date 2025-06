Quadrilha Sanfona do Rei emociona público na estreia da temporada junina com o tema “Um Grito de Liberdade”. Foto: Jal Gomes.

A noite deste domingo (8) foi marcada por emoção, arte e tradição no Clube Social Atalaiense. Com casa cheia, a quadrilha junina Sanfona do Rei fez sua estreia na temporada 2025 e apresentou ao público o espetáculo inédito “Um Grito de Liberdade”, tema escolhido para nortear as apresentações deste ano.

Com coreografias envolventes, figurinos vibrantes e uma encenação forte e simbólica, a quadrilha encantou a plateia e deu o pontapé inicial nas festividades juninas deste ano. O grupo, que já é patrimônio cultural de Atalaia, conta com mais de 100 integrantes entre dançarinos, equipe de apoio e direção artística — todos comprometidos com a preservação da cultura nordestina.

Além da anfitriã Sanfona do Rei, a noite contou com apresentações especiais das quadrilhas convidadas Seu Fonseca, de Marechal Deodoro, e Coração Matuto, do município de Messias. Ambas abrilhantaram ainda mais o evento com muito talento, criatividade e respeito à tradição junina.

A prefeita Ceci esteve presente e fez questão de parabenizar cada membro da quadrilha pela dedicação e pelo talento que emocionou o público.

“A Sanfona do Rei é o orgulho de Atalaia. É arte, resistência, juventude e tradição que seguem vivas graças ao esforço de cada um que constrói esse espetáculo com tanto amor. A Prefeitura tem o maior prazer em apoiar esse projeto, que vai além do São João, é identidade, é cultura, é o grito de um povo que nunca deixou de sonhar”, afirmou a prefeita.

O vice-prefeito Nicollas também prestigiou o evento e destacou a força da juventude e da cultura popular no município.

“Ver esses jovens ocupando os palcos com alegria e talento é a prova de que investir em cultura é investir no futuro. A Sanfona do Rei representa muito mais que dança, representa união, autoestima e pertencimento”, destacou.

A Prefeitura de Atalaia reafirma o compromisso com a valorização da cultura popular e segue apoiando as iniciativas que mantêm vivas as tradições do povo atalaiense. A Sanfona do Rei segue agora com agenda de apresentações em todo o estado, levando o nome de Atalaia com orgulho e paixão por onde passa.