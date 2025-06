Recanto da Comida Caseira mantém liderança gastronômica em Atalaia com um variado e saboroso cardápio regional.

Com quase quatro anos de atuação no mercado, o Recanto da Comida Caseira segue como referência gastronômica entre os moradores de Atalaia (AL). Oferecendo um cardápio variado e recheado de pratos regionais, conquistou a preferência dos atalaienses ao unir sabor caseiro, diversidade e atendimento de qualidade.

No cardápio, os clientes encontram desde carnes guisadas e na brasa, até peixes e frutos do mar, um completo acompanhamento e aquele tempero que remete à comida feita em casa. As sobremesas também são destaque e vêm conquistando cada vez mais os clientes.

O empresário Chico Xavier, responsável pelo empreendimento, destaca que o sucesso é resultado de um trabalho contínuo de aprimoramento. “Nosso objetivo é seguir oferecendo qualidade para a população de Atalaia e, para isso, contamos com uma ótima estrutura”, afirma. Ele acrescenta que o restaurante está passando por atualizações importantes, como a chegada de um novo chef de cozinha.

A novidade é o jovem Feliciano, atalaiense de apenas 21 anos, que assume a cozinha com a missão de somar ao time já experiente do Recanto. “É um talento local que chega com muitas ideias e energia, o que fortalece ainda mais nossa proposta de inovação e que chega para somar a nossa equipe de profissionais que sempre foi muito qualificada”, reforça o empresário.

Além do atendimento presencial para retirada no local, o Recanto se consolidou como o principal ponto de delivery da região. Os pedidos podem ser feitos facilmente pelo WhatsApp (82) 99406-9273, com entrega rápida para residências e locais de trabalho.

Chico Xavier também fez questão de reafirmar o compromisso com os clientes: “Queremos ouvir sugestões, críticas e elogios. Nosso foco é melhorar a cada dia, ampliando o cardápio e otimizando nosso serviço de entrega.”

Outra novidade prevista para os próximos meses é a ampliação da estrutura do Recanto, com um espaço próprio para consumo no local. “Já temos o projeto pronto. Acredito que em breve, o Recanto da Comida Caseira deixará de ser apenas delivery e passará a receber os clientes para refeições no espaço físico, com conforto e ambiente familiar”, adianta Xavier.

Por fim, o empresário agradeceu aos clientes de Atalaia: “A todos que nos prestigiam nesses anos, meu muito obrigado. Essa credibilidade que conquistamos é o que nos impulsiona a seguir inovando e oferecendo o melhor da nossa culinária”.

O Recanto da Comida Caseira está localizado na Rua Leopoldino Xavier de Oliveira, no bairro José Paulino, próximo a entrada do Parque do Futuro I. Funciona de terça a domingo, das 11h às 14:30h.