Forrozão N’Atalaia celebra cultura, movimenta economia e enche a cidade de alegria

O Forrozão N’Atalaia 2025 foi mais que uma grande festa, foi a prova viva de que cultura, acolhimento e desenvolvimento caminham juntos em nossa cidade. Realizado nesta quinta-feira (5), no Campo do São Sebastião, o evento reuniu milhares de pessoas em uma celebração que uniu tradição, emoção e impacto positivo para a economia local.

Ao lado do povo, a prefeita Ceci participou ativamente do festejo e destacou a importância de manter viva a identidade cultural do município.

“O São João é um patrimônio afetivo do nosso povo. Ver cada atalaiense feliz, acolhido e curtindo essa festa tão bonita é a maior recompensa. Além da alegria, eventos como esse aquecem nossa economia, fortalecem o comércio e valorizam os artistas e trabalhadores da cidade”, afirmou.

Com uma estrutura organizada, segurança reforçada e grandes atrações como Limão com Mel, Léo Foguete e Thales Play, o Forrozão também impulsionou o trabalho de ambulantes, vendedores, comerciantes e prestadores de serviços que atuaram diretamente no evento.

Para além do palco, o evento refletiu o compromisso da gestão com a valorização das raízes culturais e com a criação de oportunidades para a população. O acolhimento ao público e o ambiente familiar marcaram mais uma edição histórica dos festejos juninos em Atalaia.

A festa é só o começo: ao longo do mês, a Prefeitura segue com outras ações culturais como a apresentação da quadrilha junina Sanfona do Rei e o tradicional Casamento Matuto. O São João em Atalaia é cultura viva, feita com amor, respeito e muito forró.