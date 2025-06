59,67% da população de Atalaia se declara católica, aponta IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta sexta-feira (6) os dados do Censo Demográfico 2022 com informações detalhadas sobre a religião nos municípios brasileiros. Em Atalaia, município alagoano com população estimada em 38.530 habitantes, a maioria da população segue a religião Católica Apostólica Romana.

Segundo o levantamento, 59,67% dos moradores se identificam como católicos — o que representa a religião mais praticada no município. O índice de católicos em Atalaia está maior do que a média nacional que é de 56,7%. A média nacional de católicos chegou ao menor patamar da história, tendo em vista que já foram 99,7% em 1872.

Já os evangélicos representam 21,85% da população de Atalaia, número abaixo da média nacional registrada pelo IBGE, que é de 26,9%.

Entre as demais religiões declaradas pelos atalaienses estão:

Umbanda e Candomblé: 0,55%

Espírita: 0,35%

Tradições Indígenas: 0,06%

Outras religiões: 0,84%

O levantamento também apontou um número expressivo de atalaienses que se declararam sem religião. De acordo com o Censo, 16,65% da população não segue nenhuma crença religiosa, o que equivale a aproximadamente 6.420 pessoas. Além disso, 0,04% preferiram não declarar sua religião.