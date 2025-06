Encerramento do Maio Laranja leva ação de conscientização à Feira Livre de Atalaia.

Neste sábado (31), a campanha Maio Laranja chegou ao fim em Atalaia com uma ação especial de conscientização na Feira Livre do Centro da cidade. A equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social realizou um pit stop informativo, com o objetivo de alertar feirantes e a população em geral sobre o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.

A atividade contou com distribuição de materiais educativos, orientações sobre os canais de denúncia e conversas com os frequentadores da feira, reforçando que esse é um tema que precisa ser falado com responsabilidade e empatia. O objetivo foi levar informação onde o povo está, garantindo que todos tenham acesso ao conhecimento necessário para identificar e denunciar situações de risco.

Durante todo o mês de maio, o município promoveu diversas ações nas escolas, unidades de atendimento social e espaços públicos, sempre com o compromisso de proteger a infância e fortalecer a rede de apoio às vítimas.

A secretária de Assistência Social, Valéria Araújo, participou da ação e destacou a importância da mobilização. “Concluímos o Maio Laranja, mas o nosso trabalho segue firme todos os dias. Precisamos continuar atentos, denunciando e protegendo nossas crianças e adolescentes. A prevenção é um dever coletivo”, disse.

A Prefeitura de Atalaia reforça que denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo Disque 100 ou diretamente aos órgãos de proteção do município.