Maio Laranja: Atalaia fortalece rede de proteção com capacitação sobre atendimento a vítimas de violência

Atalaia fortalece rede de proteção com capacitação sobre atendimento a vítimas de violência.

Como parte das ações da campanha Maio Laranja, dedicada à prevenção e combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, a Prefeitura de Atalaia promoveu, nesta sexta-feira (30), uma importante capacitação voltada aos profissionais da rede de proteção.

Com o tema “Depoimento Especial e Protocolo de Atendimento a Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência”, a formação teve como facilitador o especialista Luiz Inácio Júnior, referência nacional na área. Ele é especialista em escuta especializada, depoimento especial e entrevistador forense, com ampla atuação em casos que envolvem o atendimento sensível e qualificado a vítimas em situação de vulnerabilidade.

Durante o encontro, foram abordados temas como a importância da escuta qualificada e humanizada, a aplicação correta do protocolo de depoimento especial, previsto em lei, as responsabilidades dos profissionais que atuam na rede de proteção, além da articulação entre os órgãos envolvidos no atendimento e acolhimento das vítimas.

A capacitação reuniu profissionais do CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, Saúde, Educação, Assistência Social, Ministério Público e demais órgãos que integram a rede de apoio no município.

A prefeita Ceci reforçou o compromisso da gestão com a proteção da infância e destacou a importância de preparar os servidores para atuar com sensibilidade e responsabilidade.

“Proteger nossas crianças exige não apenas estrutura, mas também conhecimento e preparo. Essa capacitação representa mais um passo na construção de uma rede forte, comprometida e acolhedora,” afirmou.

A secretária de Assistência Social, Valéria Araújo, também destacou a relevância do evento. “É fundamental que todos os profissionais saibam como agir diante de situações de violência. Um atendimento inadequado pode agravar o trauma. Por isso, investir em capacitação é uma forma de proteger vidas”, destacou.

A campanha Maio Laranja segue com ações educativas, rodas de conversa, mobilizações nas escolas e orientações à comunidade. A Prefeitura de Atalaia reafirma seu compromisso com o cuidado e a proteção integral de crianças e adolescentes.