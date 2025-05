Ceci representa Atalaia no Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes e recebe o prêmio de Prefeita Inovadora

A prefeita de Atalaia, Ceci, foi uma das palestrantes no Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes, que aconteceu na tarde desta quinta-feira (29), em Maceió. O evento reuniu autoridades, especialistas e gestores públicos de diversas regiões, com objetivo discutir soluções tecnológicas que impulsionem o desenvolvimento das cidades de forma eficiente, transparente e conectada à população.

Durante o painel, a prefeita Ceci apresentou a experiência de Atalaia com o tema: “Tecnologia com coração: como inovar sem perder a conexão com o povo”. Em sua fala, trouxe exemplos práticos de como o município tem utilizado ferramentas digitais para melhorar a gestão pública e, sobretudo, para cuidar das pessoas — com ações que envolvem escuta ativa, transparência, inclusão digital e modernização de serviços essenciais como saúde, educação e infraestrutura.

“Subi ao palco para compartilhar a nossa experiência. Temos usado a inovação para cuidar das pessoas, garantir direitos, informar com verdade e transformar realidades. Em Atalaia, a tecnologia tem rosto, tem propósito e tem sentimento. Seguimos firmes, construindo uma cidade mais conectada, inclusiva e humana”, destacou a prefeita atalaiense.

Entre os destaques da apresentação estão a digitalização de processos como protocolo, ouvidoria e tributos; o uso de sistemas para marcação de exames e prontuários eletrônicos na saúde; os investimentos em tecnologia educacional; e a valorização da comunicação direta com a população por meio de redes sociais e ações de prestação de contas.

Na oportunidade, a prefeita Ceci recebeu o prêmio de Prefeita Inovadora.

Com essa participação, Atalaia se posiciona como referência em inovação com responsabilidade social, mostrando que é possível transformar a gestão pública com inteligência e sensibilidade.