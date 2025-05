Ex-atleta do Independente Atalaia, Lucas vem se destacando no futebol Mexicano

Tem atalaiense brilhando nos gramados internacionais. Lucas Henrique da Silva, conhecido como LK, de apenas 20 anos, vem se destacando no futebol mexicano após ser contratado nesta temporada pelo time do Borregos. Pela equipe sub-23, disputa atualmente a UPSL México, uma das principais ligas de desenvolvimento do país.

Natural de Atalaia, no interior de Alagoas, Lucas é filho de Sandra Maria e cresceu no bairro Alto do João Miranda. Meia-atacante habilidoso, ele iniciou sua trajetória no futebol nas categorias de base do Independente Atalaia, onde deu os primeiros passos para o sonho de se tornar jogador profissional.

Antes de chegar ao futebol internacional, o jovem atleta acumulou passagens por clubes alagoanos como Desportivo Aliança, MDO e UNECOFC, além do Vera Cruz, de Pernambuco. Foi justamente no Campeonato Alagoano Sub-20, defendendo as cores do UNECOFC, que Lucas teve grande destaque, chamando a atenção de olheiros e conquistando a oportunidade de atuar no exterior.

“Estou muito feliz por essa oportunidade que eu recebi no começo do ano. Me sinto realizado por estar fazendo o que amo — e agora fora do meu país”, celebrou o meia-atacante, em entrevista ao site Atalaia Pop.

A trajetória de Lucas serve como inspiração para muitos jovens de Atalaia que sonham em trilhar o mesmo caminho. Sua história mostra que, com talento, dedicação e apoio, é possível ir longe — até mesmo cruzar fronteiras.

Lucas é ex-atleta do Independente Atalaia.