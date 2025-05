Secretários de Atalaia estão em Brasília em busca de recursos para retomada de obras e novos investimentos em educação.

A Prefeitura de Atalaia segue empenhada em garantir avanços concretos na área da educação. Nesta semana, os secretários municipais de Educação, Glauciane Wanderley, e de Finanças, Fábio Sarmento, estão em Brasília com uma missão estratégica: buscar a retomada de recursos federais para obras paralisadas e viabilizar novos investimentos para a rede municipal de ensino.

Durante a agenda na capital federal, os secretários estão tratando da liberação de verbas para dar andamento às construções de quadras escolares que se encontram com obras paradas, além de apresentar projetos para a construção de novas escolas e creches no município.

“Estamos aqui com um propósito claro: destravar investimentos que são fundamentais para garantir uma educação de qualidade para nossas crianças e jovens. Nosso compromisso é com uma Atalaia que avança, com infraestrutura digna e mais oportunidades para todos”, afirmou a secretária Glauciane Wanderley.

O secretário de Finanças, Fábio Sarmento, reforçou a importância do alinhamento técnico e financeiro com os órgãos federais. “Estamos buscando soluções para assegurar os recursos necessários e acelerar as obras que vão impactar diretamente a vida dos alunos e suas famílias”, disse.

A gestão municipal reafirma o compromisso com a educação como prioridade absoluta e segue trabalhando com responsabilidade, planejamento e dedicação para transformar Atalaia em um município referência em ensino público de qualidade.