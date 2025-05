Goleada do Náutico por 7 a 0 é o destaque da 4ª rodada da Super Copa Santo Antônio em Atalaia

A quarta rodada da Super Copa Santo Antônio de futebol amador movimentou o domingo (25) no Campo Ceci Melo, em Atalaia, com destaque para a expressiva vitória do Náutico sobre o Atitude por 7 a 0. A competição, que já se consolidou como uma das principais da região, contou com quatro partidas válidas pelo Grupo B.

O Náutico não tomou conhecimento do adversário e aplicou uma goleada histórica. Os gols foram marcados por Sérgio (2), João Paulo (2), Deike, Pedrinho e João Manoel.

No primeiro jogo do dia, América e Fazendinha protagonizaram um duelo equilibrado que terminou empatado sem gols. Em seguida, o Volta Redonda venceu o Esporte Clube XXI por 2 a 0, com Jackson e Marcone balançando as redes.

Fechando a rodada, o time Os Meninos de Deus venceu a Ferroviária por 2 a 1, com dois gols de Cássio. Fernando descontou para a Ferroviária, campeã atalaiense de 2023.

A competição

Organizada por Mateus e Leandro, a Super Copa Santo Antônio reúne 16 equipes e cerca de 350 atletas amadores, vindos de diversos bairros e povoados de Atalaia. Os times estão divididos em dois grupos com oito equipes cada. Na fase de grupos, os times se enfrentam dentro das chaves. Os quatro melhores colocados de cada grupo avançam às quartas de final, fase que antecede as semifinais e a grande final.