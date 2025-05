CRB empresta jovem destaque Fabrício ao Atlético-MG

O CRB acertou o empréstimo do centroavante Fabrício, de apenas 18 anos, para o Atlético-MG. A informação foi primeiro divulgada pela jornalista alagoano Iverson Fernandes, setorista do CRB. Considerado uma das principais joias das categorias de base do clube alagoano, o jovem atacante chamou a atenção do Galo Mineiro após um desempenho de destaque no Campeonato Brasileiro Série B Sub-20 deste ano, onde marcou cinco gols em sete partidas.

O CRB garantiu a renovação do contrato com Fabrício até 2028, preservando os direitos econômicos do atleta. O acordo com o Atlético-MG é de empréstimo por um ano, com opção de compra ao final do vínculo.

Além do time mineiro, outras equipes também demonstraram interesse no centroavante. O São Paulo foi uma das equipes que sondaram a situação do jovem atacante, que tem se firmado como uma das promessas do futebol alagoano.

Natural de Atalaia (AL), Fabrício é conhecido pelo seu faro de gol, força física e presença de área. Pelo seu estilo de jogo e raízes atalaiense, ganhou na base o apelido de "Fabrício Chulapa", em referência ao ex-atacante Aloísio Chulapa, que também nasceu em Atalaia e fez história no futebol brasileiro e internacional.