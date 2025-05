Jovem atleta de Atalaia vence competição de fisiculturismo em Maceió

O jovem atleta Rudson Bento da Silva, de apenas 14 anos, conquistou o primeiro lugar na competição de fisiculturismo Maceió Show, realizada neste sábado (24), na capital alagoana. Natural do município de Atalaia, ele é morador do Distrito Santo Antônio e aluno do 9º ano da Escola Municipal Francisco Pontes.

Rudson treina desde os 11 anos e já havia participado de outra competição anteriormente, na cidade de Capela. Esta foi sua segunda disputa oficial no fisiculturismo, saindo vitorioso ao superar quatro concorrentes na categoria em que competiu.

“Foi uma experiência sensacional, já fazia um tempo que eu vinha me preparando para essa competição, que vai ficar marcada na minha vida. Mesmo com as dificuldades e barreiras no meio do caminho eu consegui, graças a Deus. É uma honra representar a minha cidade de Atalaia”, afirmou o jovem atleta, emocionado com a conquista.

A vitória de Rudson chamou a atenção da comunidade local, que tem acompanhado sua trajetória com orgulho. Apesar da pouca idade, o jovem já demonstra dedicação e disciplina típicas de atletas experientes.