Vereadores de Atalaia participam de reunião na Justiça Federal para tratar sobre Precatórios do Fundef.

Vereadores do município de Atalaia, participaram nesta sexta-feira (23) de uma reunião na sede da Justiça Federal, em Maceió, para tratar sobre os trâmites legais envolvendo o pagamento dos precatórios do Fundef. O encontro também contou com a presença da Procuradoria Municipal, representantes dos educadores aposentados e do Sindicato dos Educadores de Atalaia (SETA), mostrando assim um empenho conjunto.

Participaram da reunião os vereadores Jaminho Brasil (PP), Joana D’arck (MDB), Janaína Montenegro (MDB) e Mércia da Saúde (MDB).

Segundo os parlamentares, o objetivo principal da visita foi obter da Justiça as orientações jurídicas necessárias para a elaboração de uma lei municipal que vai regulamentar a distribuição dos recursos dos precatórios aos profissionais da educação.

“Estamos aqui acompanhando a comissão, para receber as instruções que serão necessárias para elaboração da lei, para posterior pagamento, pois assim que o recurso dos precatórios estiver em conta, essa lei que será votada por nós na Câmara, já tem que estar pronta”, afirmou a vereadora Joana D’arck.