Em entrevista, vereador Neto Acioli convida população para audiência pública com a BRK Ambiental

Na manhã desta sexta-feira, 23 de maio, o vereador Neto Acioli (MDB) concedeu uma entrevista exclusiva ao site Atalaia Pop, conduzida pelo radialista Adaias Ferraz, diretamente do Plenário da Câmara Municipal.

Durante a conversa, o parlamentar, que está em seu segundo mandato e é reconhecido como um dos mais atuantes da atual legislatura, destacou a importância da Copervales Agroindustrial para o desenvolvimento do município, além de apresentar um panorama do trabalho que ele vem realizando em prol da população atalaiense no Legislativo.

Um dos principais pontos abordados foi a audiência pública com a empresa BRK Ambiental, marcada para a próxima terça-feira (27), também no Plenário da Câmara. Autor da proposta que originou a audiência, Neto Acioli fez um convite à população para que participe ativamente desta audiência, ressaltando a importância da presença dos cidadãos na busca por uma solução definitiva para os problemas enfrentados com os serviços da empresa. “É fundamental que estejamos unidos para cobrar melhorias e garantir que os prejuízos que vêm sendo causados à população sejam resolvidos com responsabilidade e compromisso”, afirmou o vereador.

Confira a entrevista na íntegra, logo abaixo: