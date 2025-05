Prefeitura de Atalaia realiza pit stop informativo sobre combate ao abuso e à exploração sexual na Feira Livre da Vila José Paulino.

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria de Assistência Social e da rede de proteção do município, realizou nesta sexta-feira (23) um pit stop informativo na Feira Livre da Vila José Paulino, com o objetivo de conscientizar a população sobre o enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.

Durante a ação, feirantes e frequentadores receberam orientações, panfletos informativos e foram incentivados a denunciar qualquer situação de violência contra crianças e adolescentes. A equipe destacou que esse tipo de crime, infelizmente, ainda ocorre de forma silenciosa e próxima, e que é papel de todos estar atentos e proteger a infância.

A mobilização faz parte da campanha Maio Laranja, promovida em todo o país, e reforça o compromisso da gestão municipal com a prevenção e o combate às violações de direitos de crianças e adolescentes.

A secretária de Assistência Social, Valéria Araújo, destacou a importância da ação direta com a comunidade. “Estar na feira, onde as pessoas estão no dia a dia, é fundamental para levar informação de forma acessível e reforçar que denunciar é um ato de cuidado. Nossa missão é proteger e garantir os direitos das nossas crianças e adolescente”, disse.

A Prefeitura de Atalaia lembra que casos de abuso e exploração sexual podem e devem ser denunciados pelo Disque 100. A ligação é gratuita e anônima.